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Germencik Yüzme Havuzu açıldı

Germencik Yüzme Havuzu açıldı
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesine kazandırılan modern yüzme havuzu, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların hizmetine sunuldu. Tesis, spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesine kazandırılan Germencik Yüzme Havuzu hizmet vermeye başladı.

Modern altyapısı ve donanımıyla dikkat çeken tesis, çocukların, gençlerin ve vatandaşların yüzme sporuyla buluşmasına imkan sağlarken, Aydın'da spor kültürünün yaygınlaştırılmasına da önemli katkı sunacak.

Yüzme branşında eğitim almak isteyen sporcular için güvenli ve nitelikli bir ortam sunan havuz, aynı zamanda geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine zemin hazırlayacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yüzme eğitimleri ve sportif faaliyetler de başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizi sporla buluşturmaya, vatandaşlarımızın sportif faaliyetlere erişimini artırmaya ve ilimizin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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