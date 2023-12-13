Germencik Belediyespor Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı

Germencik Belediyespor voleybol takımı, resmi müsabakasında ilk galibiyetini aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, takım oyuncularını tebrik ederek başarı diledi.

Germencik Belediyesince Mayıs ayında kurulan Germencikli kızlardan oluşan voleybol takımı, ilçedeki 80. Yıl Spor Salonunda ilk müsabakasına çıktı. Karşılaştığı Ata Spor takımını 3-0 yenen Germencik Belediyespor voleybol takımı ilk galibiyetini aldı. Genç sporcuları tebrik ederek başarı dileyen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Gençlerimizi spora teşvik etmek, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için kurduğumuz voleybol takımımız 'Midi Kız' kategorisindeki ilk galibiyetini alarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Germencik Belediyespor Voleybol takımımızı Ata Spor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyet için tebrik ediyor, genç sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarınız daim, yolunuz açık olsun" dedi. - AYDIN