Germencik Belediyesi Yaz Okulu Etkinlikleri Tamamlandı

Germencik Belediyesi tarafından açılan yaz okulu etkinliklerinde bin 280 kişi kurslardan yararlandı. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spora olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar eğlendi ve öğrendi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaz okullarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Germencik Belediyesi tarafından açılan yaz okulu etkinliklerinde ilçede, 1280 kişi sunulan kurslardan yararlandı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik onları sağlıklı yaşama ve spora teşvik edecek, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri etkinlik ve organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Germencik Belediyesi tarafından çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, ayrıca spora olan ilgilerini artırmak için düzenlenen yaz okulu etkinlikleri tamamlandı. Yüzme, futbol, voleybol, jimnastik gibi çeşitli branşlarda 1280 çocuk, profesyonel antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaz okullarına gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade ederek, çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Germencik'te çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Öndeş, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl yaz aylarında okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamak ve spora olan ilgilerini artırmak aynı zamanda da keyifli vakit geçirmeleri için açtığımız yaz okulu etkinliklerimizi bu yıl da tamamladık. 1280 öğrencimizin çeşitli spor dallarında kurs gördüğü güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik onları sağlıklı yaşama ve spora teşvik edecek, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri etkinlik ve organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yaz okuluna katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni eğitim öğretim döneminde de çocuklarımıza, öğretmen ve velilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum."