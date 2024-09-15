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Basın toplantısına damga vurdu! Jose Mourinho'dan derbi öncesi Okan Buruk için bomba sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mourinho, Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu Galatasaray derbisine değinen Mourinho, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk için de tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"AVANTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Derbiye hazırlanmak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlama için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları oldu. Hafta içi oynayacakları maç iç sahada. Bir problem olacağını zannetmiyorum" açıklamasını yaptı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.

GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, "Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim" dedi.

"KALİTELİ BİR KADROMUZ VAR"

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, "Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (5)

Yılmaz savaş:

Galatasaraylıyım: ne demişki gayet normal cevap vermiş.

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6
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Free Palestine:

Kötü birşey dememiş ki!

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5
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?í???:

bomba neresinde bunun ? Adam bisey dememiş ki anca da abartın

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Refik Ataç:

Medya işiniz sadece ortamı germek.Adam herkesle arkadaş olabilir işine karıştırmadıktan sonra demiş.

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1
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Arif İnanç:

Haber basiliği yanlış. Gayet güzel ifade etmiş. Ayrıca Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bol bol top çevirme yetmiyor. Bu sene de bizden bir şey olmaz.

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