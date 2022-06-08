Geri dönenlerden ilk 11 kurulur! İşte Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten futbolcular
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten ve kulübe geri dönen futbolcu sayısı şaşkınlığa uğrattı. Tam 14 futbolcu kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından sarı kırmızılı kulübe geri döndü.
Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olağan genel kurul sonrası transfer çalışmalarına başlayacak. Kadro yapılanmasına gidecek olan sarı kırmızılılarda, kiralıktan dönen futbolcular ise dikkat çekti. Yunus Akgün, Emre Akbaba gibi sezonu başarılı performanslarla geçiren futbolcuların da bulunduğu listede 14 isim yer alıyor.
İŞTE GERİ DÖNEN FUTBOLCULAR
- Yunus Akgün
- Emre Akbaba
- Luyindama
- Okan Kocuk
- Aytaç Kara
- Emin Bayram
- Ali Yavuz Kol
- Emre Taşdemir
- Batuhan Şen
- Atalay Babacan
- Eren Aydın
- Metehan Baltacı
- Sekidika
- Oğulcan Çağlayan