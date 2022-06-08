Geri dönenlerden ilk 11 kurulur! İşte Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten futbolcular - Haberler

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olağan genel kurul sonrası transfer çalışmalarına başlayacak. Kadro yapılanmasına gidecek olan sarı kırmızılılarda, kiralıktan dönen futbolcular ise dikkat çekti. Yunus Akgün, Emre Akbaba gibi sezonu başarılı performanslarla geçiren futbolcuların da bulunduğu listede 14 isim yer alıyor.

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