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Geredespor, Baraj Müsabakalarında Aladağspor'u 3-0 Yendi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları'nda Geredespor, Aladağspor'u 3-0 mağlup etti. Geredespor, Aydın Arslan ve Serhat Özyılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Aladağsporlu Ömer Azman'ın kendi kalesine attığı golle Geredespor 3-0 galip geldi. Maç sonunda yaşanan gerginlik nedeniyle polis ekipleri müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2023-2024 Sezonu Baraj Müsabakaları kapsamında Geredespor, Aladağspor'u 3-0 yendi.

Bolu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Aladağspor ile Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynayan Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

Geredespor, karşılaşmanın 5. dakikada Aydın Arslan ve 26. dakikasında Serhat Özyılmaz'ın golleriyle, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Aladağsporlu Ömer Azman'ın kendi kalesine attığı golle Geredespor 3-0 galip geldi.

Maç sonunda yapılan tezahüratlar nedeniyle bazı futbolcular ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, gerginliğin büyümemesi için futbolcuları sahadan çıkarttı.

Kaynak: AA / Spor

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