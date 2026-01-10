Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü

Süper Kupa finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'na ulaşmaya çalışan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının engebeli arazideki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLAR ENGEBELİ ARAZİDEN STADYUMA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Yoğun trafik ve toplu taşıma kuyruklarından kaçmak isteyen yüzlerce kişinin dik yamaçlardan tırmanarak ana yola ulaşmaya çalıştığı anlar, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

GERÇEK Mİ YAPAY ZEKA MI?

Görüntülerin gerçek dışı kalabalığı ve alışılmadık mekan kullanımı, sosyal medya kullanıcıları arasında "yapay zeka üretimi mi?" tartışmalarına yol açtı. Ancak paylaşılan videoların gerçek olduğu ve dev organizasyondaki ulaşım zorlukları nedeniyle taraftarların bu tehlikeli yöntemi tercih ettiği anlaşıldı.