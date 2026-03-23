Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü
Feyenoord taraftarları tarafından hazırlanan etkileyici koreografi, büyük ilgi gördü ve tartışmalara neden oldu. Koreografinin detayları ve atmosferi büyük beğeni toplarken, görüntülerin yapay zeka ile mi oluşturulduğu yoksa gerçek taraftarlar tarafından mı yaratıldığı konusu tartışma konusu oldu.
Feyenoord taraftarlarının hazırladığı etkileyici koreografi, sosyal medyada gündem oldu.
GÖRSEL ŞOV BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Tribünlerde sergilenen koreografi, görsel açıdan büyük ilgi görürken futbolseverlerden tam not aldı. Özellikle detayları ve atmosferi dikkat çekti.
"YAPAY ZEKA MI GERÇEK Mİ?" TARTIŞMASI
Koreografinin ardından sosyal medyada tartışmalar da başladı. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederken, birçok kişi ise Feyenoord taraftarlarının bu atmosferi gerçekten yarattığını savundu.
TARAFTAR KÜLTÜRÜ YİNE SAHNEDE
Feyenoord'un ateşli taraftar grubu, daha önce de yaptığı koreografilerle adından söz ettirmişti. Son görüntüler, kulübün tribün kültürünü bir kez daha gündeme taşıdı.