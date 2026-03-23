Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Feyenoord taraftarlarının hazırladığı etkileyici koreografi, sosyal medyada gündem oldu.

GÖRSEL ŞOV BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Tribünlerde sergilenen koreografi, görsel açıdan büyük ilgi görürken futbolseverlerden tam not aldı. Özellikle detayları ve atmosferi dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA MI GERÇEK Mİ?" TARTIŞMASI

Koreografinin ardından sosyal medyada tartışmalar da başladı. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederken, birçok kişi ise Feyenoord taraftarlarının bu atmosferi gerçekten yarattığını savundu.

TARAFTAR KÜLTÜRÜ YİNE SAHNEDE

Feyenoord'un ateşli taraftar grubu, daha önce de yaptığı koreografilerle adından söz ettirmişti. Son görüntüler, kulübün tribün kültürünü bir kez daha gündeme taşıdı.