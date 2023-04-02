Gerçek bir ağabey! Cenk Tosun, tepkilerin odağındaki Arda Güler'e sahip çıktı

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, penaltı aldıran Arda Güler'in kendini yere bıraktığına dair aldığı eleştirilere tepki göstedi. Cenk, "Arda tertemiz bir çocuk. Temas var, erken bıraktı gibi gördüm ama bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Arda gördüğüm en yetenekli futbolcu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçta 2 gol atan kaptan Cenk, ilk yarıda Arda Güler'e verilen penaltıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TERTEMİZ BİR ÇOCUK"

Cenk Tosun, Arda Güler'le ilgili "İlk penaltıda Arda'ya gittim. Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm ama Arda'nın bunu bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum. Arda, benim gördüğüm en yetenekli futbolcu. Tertemiz bir çocuk. Arda, 'Abi ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm, 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim. Devrede izleyince arada kaldım. Temas var ama erken bırakıyor gibi." sözlerini sarf etti.