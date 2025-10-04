George Russell, Singapur Grand Prix'sine Pol Pozisyonunda Başlıyor

Haberler

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix'sinde Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarını birinci sırada tamamlayarak yarışa ilk sıradan başlayacak. Max Verstappen ikinci, Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.158 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.182 saniye arkasında yer alan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.366 saniye gerisindeki şampiyona lideri Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Singapur Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

