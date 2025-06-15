George Russell, Kanada Grand Prix'sinde Pol Pozisyonunu Kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Kanada Grand Prix'sinde Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarını 1:10.899'luk dereceyle birinci sırada tamamlayarak pol pozisyonunu aldı. Russell'ın arkasında Max Verstappen ve Oscar Piastri sıralandı. Yarış, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.
Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.899 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.160 saniye arkasında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.221 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.
Kanada Grand Prix'si, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor