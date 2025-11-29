Gençyurduspor Kulübü'nün 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gençyurduspor Kulübü'nün kuruluşunun 100. yılı, düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. Sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün katıldığı gece, Tavşanlı halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gençyurduspor Kulübü'nün kuruluşunun 100'üncü yılı, ilçe merkezinde düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutlandı.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen 100'üncü yıl kutlama programına Tavşanlı halkı yoğun ilgi gösterdi. Gecede sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Sanatçı ikili, gece sonunda Gençyurduspor'un asırlık başarısını kutlayarak kulüp yönetimine tebriklerini iletti.
Etkinlik öncesinde Tavşanlı Konak'ta konaklayan ünlü isimler, ertesi gün Tavşanlı'da adeta şehir turu yaptı. Gün boyu esnaf ziyaretlerinde bulunan Soyman ve Öztürk, ilçe halkı tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlar, sanatçılarla fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı. - KÜTAHYA