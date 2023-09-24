Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Aydınspor'a Destek Verdi

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Yaşar Akcaköse, Aydınspor'a işletmeciliğini yaptığı salonun kapılarını ücretsiz açarak destek oldu. Aydınspor, yeni sezona Bölgesel Amatör Lig hedefiyle hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Yaşar Akcaköse, yeni sezona Bölgesel Amatör Lig hedefiyle hazırlanan Aydın spor'a işletmeciliğini yaptığı salonun kapılarını ücretsiz açarak destek oldu.

Aydın Süper Amatör Lig'de yeni sezona yeni bir yönetim ve güçlü bir takımla giren Aydın spor, şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Serkan Bilen yönetiminde sezona iddialı hazırlanan siyah beyazlılara Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Yaşar Akcaköse'den destek geldi. Siyah beyazlıların yeni sezona güçlü girmesi ve salonda da antrenmanlarını yapması için spor salonunun kapılarını ücretsiz açan Başkan Akcaköse'nin bu davranışı spor camiasında taktir topladı.

Yeşil sahalarda antrenmanlarına da devam eden siyah beyazlılarda Teknik Sorumlu Serkan Bilen, Başkan Akcaköse'ye bu jestinden dolayı teşekkür etti.

Aydınspor'u işletmeciliği yaptığı salonda ağırlamaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Başkan Akcaköse; "Kentin takımı Aydınspor'dur. Bu takımın yeniden profesyonel liglere çıkması için biz ve bizim gibi işletmelerin Aydınspor'a destek olması gerek. Biz de bu bağlamda Aydınspor'a salonumuzun kapısını açtık. İstedikleri zaman salonumuzu kullanıp, hazırlıklarını yapabilirler. Kapımız onlara daima açık. Şampiyonluk hedefine biz de bu şekilde katkı vermek istiyoruz. Temennim sezon sonunda Aydınspor'un şampiyon olup, Bölgesel Amatör Lig'e çıkması" dedi. - AYDIN