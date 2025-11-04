Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik'ten Akyurt İlçe Müdürü Poyrazoğlu'na Ziyaret
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eren Poyrazoğlu'nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi ve Akyurt Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, göreve yeni başlayan Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eren Poyrazoğlu'nu ziyaret etti.
Çelik, ziyaretinde Poyrazoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.
Mustafa Çelik, Poyrazoğlu'ndan Akyurt Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Emre Akkaya - Spor