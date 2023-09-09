Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım Projeleri Ağrı'da İncelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Ağrı'da bulunan bakanlığa ait yatırım projelerini inceledi. Şahin, ildeki tesislerin gençlik ve spor için önemine değindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Ağrı'da bulunan bakanlığa ait yatırım projelerini inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Kız Öğrenci Yurdu, Sporcu Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi, ASKF, 2500 Kişilik Spor Salonu ve Sentetik Yüzeyli Çim Sahada incelemelerde bulunan Şahin, yatırımların il gençliği ve sporcusu için önemine değindi. Daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçerek burada da bakanlığın yaptığı tesisleri gezen Şahin, Doğubayazıt'taki yatırımların durumu hakkında Din'den bilgi aldı. - AĞRI