Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Değişim Rüzgarı

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle spor bakanı yardımcılığına; Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu getirildi. Daha önce istifa eden Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş'ın yerine Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu getirildi. Eski bakan döneminden iki isim değişirken, Halis Yunus Ersöz ve Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya bakan yardımcılığına tekrar atandı.