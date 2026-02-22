Haberler

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
