Gençlik ve Spor Bakanı Hatay'da Depremzedelerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Bak, afetzedelerle görüşerek spor tesislerini inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Bak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "İl Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Aşağıekinci-1 Geçici Konaklama Merkezi'nde yapılan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Buradaki afetzedelerle görüşen Bakan Bak, çocuklarla da voleybol oynadı.

Antakya kent merkezinde depremden zarar gören alanları inceleyen Bakan Bak, daha sonra Merkez Spor Salonu'nda yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bak'a programlarında Hatay Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve diğer ilgililer eşlik etti.