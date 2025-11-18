Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İslami Dayanışma Oyunları'nda Milli Sporcuları Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Bakan Bak, sporcularla beraber projeleri değerlendirip morale destek verdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuları, konakladıkları sporcular köyünde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile birlikte sporcular köyünü ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılar diledi.

Türkiye, 21 Kasım'a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
