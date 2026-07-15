Bakan Bak: 15 Temmuz'da millet iradesini tüm dünyaya gösterdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüşe katıldı.

Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan yürüyüşe Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen anma programında konuşan Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz zaferinin onuncu yılında vatandaşlarla bir arada yürüdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesinin sembol noktalarından birindeyiz. O gece tanklara meydan okuyan bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' dedi ve milletimiz meydanlara çıktı. Milletimiz, tüm dünyaya 'Bizi kimin yöneteceğine sadece biz karar veririz.' dedi. Milli irade budur, çelik irade budur. O gece meydanlarda herkes mücadele etti, tüm dünyaya milletimizin gücünü gösterdi. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, asla bu millet diz çökmeyecek. Milli iradenin zaferini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ben o zaman milletvekiliydim. Tanklarla milletin üzerine saldırdılar, Meclisi bombaladılar. Sizin çocuklar kaybetti, aziz milletimiz kazandı. Tüm dünyaya şu söylendi; 'Bizim irademize kimse meydan okuyamaz'. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Aziz milletimizle bu yolu yürümeye devam ediyoruz. Katılan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milletvekili olarak gittiğimiz birçok toplantıda bize 'Nasıl bir milletsiniz?' Tanka yumruk atıyor, karşısında duruyorsunuz.' diye sordular. Bu millet aziz Türk milletidir, bu millet bayrak için ve ezan için şehitler verdi, vermeye devam edecek."

Anma programı, edilen dualarla sona erdi. Ardından Bakan Bak, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Daha sonra Osman Aşkın Bak ile Davut Gül, Kızılay çadırına giderek vatandaşlara etli pilav dağıttı.