Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Karabük'e ziyaret gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Karabük'e bir dizi ziyarette bulundu. Eminoğlu, Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, AK Parti İl Başkanlığı ve Karabük Belediyesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerle görüştü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir dizi ziyaret için Karabük'e geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Eminoğlu'nun, ilk olarak Karabük İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne gittiği belirtildi.

Bazı tesisleri inceleyen Eminoğlu'nun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eminoğlu, spor okulları kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. İl Müdürümüz Coşkun Güven'den 2023 yılında yürütülen sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar, spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile tesisler hakkında brifing aldı. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile bir araya geldi."

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Karabük Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştü.