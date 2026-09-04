Akdeniz Oyunları'nda İkincilik Yetmedi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nı ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin, her branşta daha başarılı olmayı ve Türk sporunu daha yukarı taşımayı hedeflediğini söyledi.

Yerlikaya, organizasyonun ardından bakanlık binasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2013'te Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'na ev sahibi olmanın avantajını kullandığını, İtalya'da ise zorlu hava şartlarına rağmen önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Özellikle açık alanda gerçekleştirilen branşlarda kazanılan madalyaların önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Her branş salonda yapılmıyor. O baskı, hava şartları ve sıcak ortamda özellikle atıcılık ve okçulukta alınan madalyalar çok kıymetli. Atletizmde alınan madalyalar da çok kıymetli. Sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Bazı branşlarda organizasyona A Milli Takım sporcuları yerine genç isimlerle katıldıklarını aktaran Yerlikaya, "Federasyonlarımız bazı branşlarda gençleri değerlendirdi. Onlar da kendi kategorilerinde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Burası sporcuların kendilerini, federasyonların ve antrenörlerin de sporcularını görebileceği, tecrübe kazanabilecekleri önemli bir alan. Akdeniz Oyunları bizim için Mersin'den sonra en fazla madalya aldığımız organizasyon oldu." diye konuştu.

Genç sporcuların desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Yerlikaya, Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve milli takımlardaki sporculara sağlanan imkanların artırıldığını kaydetti.

Akdeniz Oyunları'nda elde edilen ikinciliği yeterli görmediklerini vurgulayan Yerlikaya, "İki, üç kez genel klasmanda ikinci sırada tamamlıyoruz. Artık burada Türkiye'yi genel klasmanda şampiyon yapma zamanı gelmiştir. Bu heyecanı ve ruhu içimizde taşıyarak çalışmalarımıza hızlı ve gayretli şekilde devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA