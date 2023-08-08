Gençlik Merkezlerine Yaz Sezonunda Talep Arttı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, yaz sezonunda Bakanlık bünyesindeki gençlik merkezlerine talebin arttığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 81 ildeki şehir merkezlerinde 155, ilçelerde 309 olmak üzere toplam 464 gençlik merkezine yaz sezonu ile birlikte talepler arttı. Gençlik merkezlerinde sportif faaliyetlerden sanata, gezilerden inovasyona, kültürel çalışmalardan yabancı dil eğitimine kadar birçok atölye ve kulüp faaliyeti bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere çağrıda bulunarak, 'Gençlerimizi her alanda kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitimlerin ücretsiz verildiği gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Gençlerimiz, kendini ifade ederken, arkadaş çevresini genişleteceği, çeşitli atölye ve etkinliklerle akran ilişkilerini kuvvetlendireceği ve özellikle kendini keşfedebileceği bir yaz dönemi geçiriyor' dedi.