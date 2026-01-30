Gençler voleybol maçında buluştu

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek, takım ruhunu pekiştirmek ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken; fair-play anlayışı, dayanışma ve birlikte hareket etme bilinci sahaya yansıdı. Keyifli ve hareketli geçen karşılaşmalarda gençler hem spor yapmanın hem de birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen voleybol etkinliğiyle gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedeflenirken, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - DÜZCE