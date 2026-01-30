Haberler

Gençler voleybol maçında buluştu

Gençler voleybol maçında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği voleybol etkinliği, gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar spor yapmanın mutluluğunu yaşarken, birlikte güzel hatıralar biriktirdi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında gençlerin fiziksel gelişimini desteklemek, takım ruhunu pekiştirmek ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken; fair-play anlayışı, dayanışma ve birlikte hareket etme bilinci sahaya yansıdı. Keyifli ve hareketli geçen karşılaşmalarda gençler hem spor yapmanın hem de birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen voleybol etkinliğiyle gençlerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedeflenirken, GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı