Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, satranç ustalarını ziyaret etti

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, milli satranççı Ediz Gürel ile Hollandalı büyükusta Jorden van Foreest'i ziyaret ederek, yaklaşan karşılaşma öncesinde başarı dileklerini iletti. İki sporcu arasındaki özel maç, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Tayyip Kahyaoğlu, büyükustalar Ediz Gürel ile Jorden van Foreest'i ziyaret ederek Ankara'da yapılacak karşılaşma öncesinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette sporcularla sohbet eden heyet, müsabakanın dostluk ve centilmenlik ruhu içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede organizasyonun Türk satrancı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün spora ve genç sporculara sağladığı destek vurgulandı.

Milli satranççı büyükusta (GM) Ediz Gürel, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da Hollandalı büyükusta Jorden van Foreest ile özel ikili maçta mücadele edecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek karşılaşma, toplam 12 oyundan oluşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
