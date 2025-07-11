Gençlerbirliği, Yunan Savunmacı Dimitrios Goutas'ı Transfer Etti

Gençlerbirliği, Yunan Savunmacı Dimitrios Goutas'ı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Goutas, kariyerinde birçok takımda forma giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Cardiff City forması giyen Goutas ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Futbola ülkesi Yunanistan'da başlayan Goutas, sırasıyla Skoda Xanthi, Olympiakos, Kortrijk, St. Truiden, Lech Poznan, Atromitos, Sivasspor ve Cardiff City formaları giydi.

Kariyerinde 410 maça çıkan Goutas, Sivasspor'da ise 84 müsabakada görev yapıp 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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