Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Geçerek Süper Lig'e Yükseldi

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Geçerek Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Maçta goller Popa (2), Sinan, Gaucho ve Gökhan tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan Nalepa'nın ara pasında ceza sahasında Popa'nın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sol kanattan Amilton'un ortasında ceza sahası içinde Popa topu ağlara gönderdi. 0-2

50. dakikada Firatcan'ın orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı ortada Sinan kafayla topu filelere yolladı. 0-3

62. dakikada kale önüne yapılan ortaya yükselen Yigit'in kafa vuruşunda kaleci Erhan mutlak gole izin vermedi.

62. dakikada Metehan sol kanattan ortasında Gaucho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-4

87. dakikada Fıratcan'ın ortasında Gökhan sağ ayağıyla vurduğu sert top filelere gitti. 0-5

Hakemler: Süleyman Bahadır, Esra Arıkboğa, Serdar Soydan

Yeni Malatyaspor: Erhan (Çınar dk. 46), Yiğit, Alperen, Kürşat, Eymen (Emir dk. 46), Ömer (Mehmet Veysi dk. 60), Murat (Kemalcan dk. 70), Enes, Halil İbrahim (Ekrem dk. 70), Umut, Osman

Yedekler: Talha, Miraç, Onur, Cemil

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Gençlerbirliği: Erhan, Zuzek, Hanousek (Oğuzhan dk. 67), Fıratcan, Sinan (Taha dk. 75), Etebo (Rahman Buğra dk. 40), Nalepa, Amilton (Gökhan dk. 67), Metehan, Samed, Popa (Gaucho dk. 46)

Yedekler: Joca, Adem, Mikail, Alperen

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Popa (dk. 2 ve 9), Sinan (dk. 50), Gaucho (dk. 62), Gökhan (dk. 87) (Gençlerbirliği) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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