Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından "orta, şut ve gol" organizasyonlarında bulundu. Günün tek antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

35 yaşına giren takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu için antrenman öncesi saha içerisinde doğum günü kutlaması yapıldı.

Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Sinan, "Güzel bir birlikteliğimiz var, burada olduğum için mutluyum. İnşallah sene sonunda hedefimize ulaşarak bu güzel birlikteliğimizi taçlandırırız." ifadelerini kullandı.

Kale arkası ve kapalı tribünleri taraftarlara açıldı

Eryaman Stadı güney kale arkası ve sağ kapalı tribünleri yeniden Gençlerbirliği taraftarlarına açıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi taraftar gruplarımızın hem kulüp menfaatlerini göz önünde bulundurmaları hem de tek tribünden daha güçlü destek verme istekleri doğrultusunda kapatmış olduğumuz Eryaman Stadı kale arkası ve kapalı tribünlerinin kombine ve biletleri, yine taraftar gruplarımızdan gelen talepler doğrultusunda satışa sunulmuştur." denildi.