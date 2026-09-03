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Gençlerbirliği, Nice'li Orakpo'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, Nice'li Orakpo'yu Kiraladı
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Gençlerbirliği, 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gençlerbirliği, 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Gençlerbirliği, santrfor eksiğini tamamladı. Başkent temsilcisi, Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen 20 yaşındaki Victor Orakpo'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Orakpo, kariyerinde çıktığı 32 maçta 5 gol atarken 1 tane de asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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