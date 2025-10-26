Haberler

Gençlerbirliği ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor ile eşitlik sağladı. İki takımın da birer gol attığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muleka'nın sert şutunda kaleci Erhan sağına gelen topu kurtardı.

28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Oğulcan, ağlarla buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada Jin-Ho Jo'un ceza sahası içine ortasında kaleci Erhan'ın uzaklaştıramadığı topu Umut Nayir kafayla filelere yolladı. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thallison, Zan Zuzek, Dimitros Goutas, Göktan Gürpüz, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Matej Hanousek, M'baye Niang, Tongya

Yedekler: Ricardo, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz, Kevin Csoboth, Sekou Koita, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Adil Demirbağ, Enis Bardhi, Guilherme, Ndao, Bazoer, Jin-Ho Jo, Umut Nayir, Yhoan, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, Pedrinho, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Josip Calus, Melih Bostan, Morten Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 28) (Gençlerbirliği), Umut Nayir (dk. 45+2) (Konyaspor)

Sarı kart: Jin-Ho Jo (Konyaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
