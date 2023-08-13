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Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Gençlerbirliği'nin gollerini Yasin Güreler ve Uğur Akdemir kaydederken, Ümraniyespor'un golünü Hasan Ayaroğlu attı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol çaprazda serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği'nde topun başına Buğra Çağıran geçti. Altıpas içine havadan gönderilen topa iyi yükselen Yasin Güreler, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada kendi sahasından atağa kalkan Gençlerbirliği'nde sol çaprazda Muhammed Ertürk'ün sol köşeden ortasında kale direkte topa vole vuran Uğur Akdemir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

44. dakikada Popov'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Emre Kaplan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Bregu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden dışarı çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu, Feridun Daldaş

Gençlerbirliği: Osman Çetin, Nzaba, Alper Babacan, Wu, Uğur Akdemir, Buğra Çağıran (Ensar Kemaloğlu dk. 81), Rodrigues, Yasin Güreler, Akabuze (Erdal Öztürk dk. 56), Yatabare, Muhammed Ertürk (Oltan Karakullukçu dk. 87)

Yedekler: Atalay Gökçe, Sami Gökhan Altıparmak, Eralp Aydın, Fırat Tulgayoğlu, Arda Çağan Çelik, Umut İslamoğlu, Özgür Çek

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Muhammed Mert dk. 57 ), Diniyev (Onur Ayık dk. 80), Hasan Ayaroğlu (Berk Taşkın dk. 80), Melih Okutan (Bregu dk. 45 ), Bamba, Klonaridis (Bouali dk. 12 )

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gol: Yasin Güreler (dk. 20 ), Uğur Akdemir (dk. 39 ) (Gençlerbirliği), Hasan Ayaroğlu (dk. 44 ) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Hasan Ayaroğlu, Muhammed Mert (Ümraniyespor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Uğur Akdemir Trendyol Spor Haberler

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