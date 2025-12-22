Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Goutas ve Tongya'nın golleriyle öne geçen ev sahibi ekip, Augusto'nun golüne rağmen üstünlüğünü korudu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan, Augusto

Goller: Dk. 5 Goutas, Dk. 31 Tongya ( Gençlerbirliği ), Dk. 45+2 Augusto ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 8 Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği ), Dk. 45 Sikan ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
