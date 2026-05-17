Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Goller Traore, Tongya ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kaldı.

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı