Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu da antrenmanı izledi. Cezalı oyuncu bulunmazken, üç oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de sezonun son antrenmanını izledi.

Kırmızı-siyahlılarda Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Dal Varesanovic, Thalisson Kelven ve Sekou Koita'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi