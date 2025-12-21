Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasına hazır
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda çabukluğa dayalı oyun ve taktik çalışmaları yapıldı, Niang kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluğa ve koordinasyona dayalı oyun oynadı, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, duran top organizasyonları ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Başkent ekibinde Niang, kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor