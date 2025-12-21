Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluğa ve koordinasyona dayalı oyun oynadı, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, duran top organizasyonları ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibinde Niang, kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı.