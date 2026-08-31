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Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan başkent ekibi, bugün teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Antrenman öncesinde oyuncu Zafer Göktuğ Erdem'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Erzurumspor FK maçının ardından iki günü izinli olarak geçiren kırmızı-siyahlı ekip, bugün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki haftanın ilk antrenmanına oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top sürme ve isabetli pas organizasyonlarının ardından dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada üç takımın dönüşümlü olarak yaptığı maç ile sona erdi.

Zafer Göktuğ Erdem'e sürpriz kutlama

Antrenman öncesinde, dün 23 yaşına giren kırmızı-siyahlı ekibin oyuncularından Zafer Göktuğ Erdem için doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşı Ensar Kemaloğlu'nun elinden doğum günü pastasından yiyen Zafer Göktuğ, teknik ekip ve takım arkadaşlarının kutlamasını kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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