Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u ilk yarıda Traore'nin golüyle 1-0 mağlup duruma getirdi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali, Bouchouari, Augusto, Umut Nayir, Nwakaeme, Onuachu

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Traore

Gol: Dk. 45 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.

30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
