Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bireysel hatalardan yedikleri gollerle geriye düştüklerini, ikinci yarıda ise oyuna ortak olmak için hamleler yaptıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, taraftarlarına puan hediye edemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

İlk yarıda çok basit hatalar yaptıklarını belirten Eroğlu, "İlk yarı oyuna hiç giremedik, coşkumuz, agresifliğimiz yoktu. Rakibin pas yapmasına izin verdik. Basit bir hata sonrası gol yedik. İkinci ve üçüncü gollerde de çok basit hatalar yaptık. Oyuncularımı devre arasında uyardım. Maç kaybedebilirsin ama mücadele etmen gerekiyor. 3-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda risk aldık. Savunma değil hücum anlamında hamleler yaptık, formasyonu değiştirdik. Ön alan baskısı uyguladık ve 3-1'i yakaladık. Bu bölümde 8'e yakın şut girişimimiz oldu. Doğru tercihler yapsaydık skor farklı olabilirdi. Gol yememeyi değil, gol atıp oyuna ortak olmayı hedefledik. Oyuncularım ikinci yarı bu mücadeleyi ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Eroğlu, "Milli aradan sonra birçok oyuncumuz geri dönecek, sakatlığı biten oyuncular var. Fiziksel olarak bugün Niang'ı 20 dakika oyuna alabildim. Sakatlıktan çıkan Oğulcan, Adam, Sekou milli aradan sonra çok daha iyi duruma gelecek. Etebo'nun, Henry'nin dönüşü tabii bizim takımın gücünü artıracak. Birkaç transferle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun farkındayız. Milli ara bizim için önemli." diye konuştu.