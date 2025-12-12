Haberler

Metin Diyadin, Kasımpaşa Gençlerbirliği maçında

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ayrılmasının ardından Metin Diyadin ile prensip anlaşmasına vardı. Diyadin, Kasımpaşa ile oynanan maçı tribünden takip etti ve resmi anlaşmanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Gençlerbirliği'nin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa- Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. Başkent ekibi, Metin Diyadin ile prensip anlaşmasına vardı. Diyadin, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile İstanbul'da oynadıkları müsabakayı da yerinden takip etti. Metin Diyadin, karşılaşmada Gençlerbirliği'nin yedek kulübesinin arkasındaki bölümden maçı izledi.

Ankara temsilcisinin, 57 yaşındaki teknik direktör ile resmi anlaşmayı yakında zamanda açıklaması bekleniyor.

Metin Diyadin daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

