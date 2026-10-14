Gençlerbirliği TD'si Storck, Galatasaray maçında iyi maç çıkaracaklarını düşünüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Bernd Storck, " Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Her maç bizim açımızdan önemli. Her maça biz o önemi veriyoruz. Maçımız Galatasaray'la olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın sahaya iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık antrenmanla devam etti. Yapılan antrenman öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck ve Thalisson Kelven, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetler maçında herhangi bir sakatlık yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Alman teknik adam Storck, "Galatasaray maçında önce takıma kimin döneceğini bilmiyorum. Bu Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz gibi Galatasaray'da öyle. Dünkü maçta 1 santimle herhalde ofsayt verildi. Eğer o 2'nci golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik. Oyuncularımla da konuştum maçı izleyip izlemediklerini sordum. Çoğunluğu bu maçı izlediklerini ofansif ve defansif olarak Galatasaray'ın neler yaptığını ve bizim neler yapabileceğimizi konuştuk. Çalışmalarımızla beraber Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Her maç bizim açımızdan önemli. Her maça biz o önemi veriyoruz. Maçımız Galatasaray'la olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın sahaya iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

THALISSON KELVEN: HAZIRLIKLARIMIZ İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Tecrübeli defans oyuncusu Thalisson Kelven ise Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçta alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek, "Yeni hocayla çok kısa bir süre çalıştık ama kendisi de birçok şeyi değiştirmeye çalıştı. Son gün bir felsefe değişikliği oldu maçta ve biz o felsefeyi sahaya elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık. Son maçta bence takımımız takım ruhunu sahaya yansıttı ve son dakikaya kadar mücadelesini sürdürdü. Galip gelmek isterdik. 1 puanı son saniye de olsa alarak tüm bu emeklerimizin karşılığını aldık. Bu hafta da haftanın başından itibaren iyi çalışıyoruz. Çünkü malumunuz çok önemli bir maça daha çıkacağız. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Hocam beni hangi pozisyonda kullanmak isterse ben orası için her zaman hazır olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı