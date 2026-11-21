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Gençlerbirliği taraftarları görevinden ayrıldığını açıklayan Arda Çakmak'a tribünde jest yaptı. Taraftarlar 'Teşekkürler Arda Başkan' yazılı pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Gençlerbirliği'nde yarın yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Başkan Arda Çakmak, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Mevcut Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar'ın tek aday olarak katılacağı genel kurul öncesinde taraftarlardan Çakmak'a jest geldi. Taraftarlar 'Teşekkürler Arda Başkan' yazılı pankart açarak görevinden ayrılan Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı