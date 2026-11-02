Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yendi

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Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse (Dk. 73 Salih Uçan), Gouveia (Dk. 81 Martor), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 73 Luis), Mendes (Dk. 81 Orakpo)

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Bedirhan Özyurt, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 74 Enes Keskin), Maestro, Makouta (Dk. 55 Meschack), Duarte, İbrahim Kaya (Dk. 55 Hagi), Cedric (Dk. 74 Ben Ali)

Goller: Dk. 1 Oğulcan Ülgün, Dk. 59 Tongya, Dk. 67 ve Dk. 79 Gouveia, Dk. 69 Mendes ( Gençlerbirliği ),

Sarı kartlar: Dk. 40 Mendes ( Gençlerbirliği ), Dk. 47 Bedirhan Özyurt, Dk. 89 Ben Ali (Corendon Alanyaspor )

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yendi.

59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.

79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği, 5-0 kazandı.

Kaynak: AA