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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
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