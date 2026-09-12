Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan başkent ekibi, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa ise dört haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı iki lig maçında deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA