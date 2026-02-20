Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.

Geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda 16 Şubat itibarıyla göreve Levent Şahin getirildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ilk sınavını ikas Eyüpspor deplasmanında verecek.

İki takım 4 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında karşılaştı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
