Gençlerbirliği'ne yeni su sponsoru
Gençlerbirliği, su sponsoru anlaşmasına imza attı.
Gençlerbirliği, su sponsoru anlaşmasına imza attı.
Başkent temsilcisi, ana sponsorluk kapsamında resmi doğal kaynak suyu sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Gençlerbirliği ile su markası arasında gerçekleştirilen imza törenine eski AK Parti Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Gençlerbirliği'nin sponsorluklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Turgut ile sponsor firma adına Kaan Badem katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı