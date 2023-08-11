Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva'yı transfer etti. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Amilton, daha önce Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giymişti.