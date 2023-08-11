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Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva'yı transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva'yı transfer etti. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Amilton, daha önce Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva'yı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Amilton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola İspanya'nın CD Ouranse B takımında başlayan Amilton; Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği Antalyaspor Konyaspor Trendyol Spor Haberler

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