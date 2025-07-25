Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, son olarak Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Oğulcan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Ceylanspor altyapısında başlayan Oğulcan, Altınordu ve son olarak Konyaspor forması giydi.

Konyaspor'da Süper Lig'de 102, Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Oğulcan, yeşil-beyazlı ekibe 7 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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