Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Güncelleme:
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden Metin Diyadin'i getirdi. Kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel'in ardından Diyadin ile anlaşmaya vardı.

  • Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu.
  • Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile resmi sözleşmeye imza attı.
  • Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nde daha önce iki farklı dönemde görev yapmıştı.

Gençlerbirliği'nde prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Metin Diyadin resmi imza öncesi pazartesi idmana çıktı, bugün resmi imzayı attı.

Metin Diyadin, resmi imza öncesinde pazartesi akşamı İlhan Cavcav Tesisleri'nde takımla ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, salı sabah saatlerinde ise Gençlerbirliği ile resmi sözleşmeye imza attı.

İLK ANTRENMANDA TEMPO DİKKAT ÇEKTİ

İlk idman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları, Metin Diyadin ile bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir çalışma yaptırdığı gözlendi.

KULÜBÜN TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Futbolculuk kariyerinde 1988-1998 yılları arasında 10 sezon boyunca Gençlerbirliği forması giyen Metin Diyadin, bu dönemin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Son olarak 2023-2024 sezonunda Iğdır FK'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, geçmişte de Gençlerbirliği'nde iki farklı dönemde görev yapmıştı.

500

