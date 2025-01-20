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Gençlerbirliği'nden Kocaelispor'a Karşı Önemli Galibiyet

Gençlerbirliği'nden Kocaelispor'a Karşı Önemli Galibiyet
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası takımın hedeflerini ve oyun gelişimini değerlendirdi. Eroğlu, play-off hedefinde olduklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kocaelispor maçında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kendimizi yukarılara doğru çekmek için hem oyunumuzu geliştireceğiz ondan sonra da tabii ki ilk hedefimiz play-off'a kalmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçiş oyununda çok etkili oyuncuları vardı. Her şeyimizle topa sahip olalım özellikle kenar ve iç koridorlarla getireceğimiz toplarla etkili olalım istedik. İlk yarı biraz daha dengeli geçti bizim açımızdan. Çok pozisyon vermedik ama istediklerimizi bölüm bölüm yapabildik. Etkili bir orta sahaları vardı. Koşan ve agresif bir orta saha vardı. Pek alan bulamadık. Üçüncü haftamız oyunumuzu geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Üç puan çok daha önemliydi bizim için sonuçta liderle oynuyoruz kazandığınız taktirde ikinci ile fark beş puana düşüyordu. Sadece şunu söylemek istiyorum; Alperen'in sakatlanması bizim de oyun düzenimizi olumsuz etkiledi hem stoperde Zuzek'in olmaması etkiledi. Tabii ki biraz daha savunmada kalmak zorunda kaldık. Hücum oyununda daha iyi oynamamız gerekiyor topun önünde kalmadığı sürece sürekli savunmada kalırsan belki bugün iyi yaptık ama gol yiyebilirsin. Oyuncularımı kutluyorum. Yaptığımız hamlelerle skoru korumaya gittik. Karşımızda lider bir takım vardı kazandığımız için mutluyum iki gün sonra da zaten büyük başkanımız İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümü ruhu şad olsun diyorum. Kocaelispor'a başarılar dilerim tabii ki çekişmeli bir lig oluyor. Bu anlamda da her hafta farklı skorlar çıkabiliyor. Biz de kendimizi yukarılara doğru çekmek için hem oyunumuzu geliştireceğiz ondan sonra da tabii ki ilk hedefimiz play-off'a kalmak. Transfer planımız tabii ki var. Hücum için oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu hem başkanımız hem de yönetim kurulumuzla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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