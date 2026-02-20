Haberler

Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü, 'Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi' ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu çerçevesinde gözaltına alındığını açıklayarak, bu kişinin kulüple güncel bir bağlantısının olmadığını vurguladı.

Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, 'Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi' ifadesiyle anılan şahsın, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu kişi, kulübümüzde halihazırda herhangi bir görevde bulunmamaktadır. İlgili şahıs, geçmiş dönemlerde yönetim kurulunda yer almış olup, bugün itibarıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde aktif bir yöneticilik sıfatı yoktur. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Kulübümüzün mevcut yönetimi ve kurumsal yapısı ile bahse konu olay arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ülke futbolunu bahis ve şike lekesinden arındıracak her türlü sürecin destekçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!